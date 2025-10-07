В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией

Фото: Jane Rix / Shutterstock

Замеченные в здании петербургского аэропорта Пулково мыши в осенний период бегут с местных полей, которыми окружена воздушная гавань. Попавшая на кадры видеосъемки в аэропорту мышь, предположительно, проникла в здание через багажный дворик, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В Пулково пояснили, что скорее всего мышь попала в зону получения багажа через багажный дворик, который периодически остается открытым, поскольку оттуда вывозят багаж для погрузки в самолеты.

«Но судьба грызуна предопределена — животное погибнет, потому что помещения терминала постоянно обрабатываются различными средствами», — добавили в пресс-службе, подчеркнув, что случай, когда мышь смогла пробраться в зоны выдачи багажа, остается единичным.

Кадры с грызунами в здании аэропорта выкладывал телеграм-канал «Остроржно, новости». По его данным со ссылкой на очевидцев, мышей заметили 5 октября в зоне получения багажа. По словам пассажиров, мыши свободно перемещались среди людей и не проявляли признаков испуга. Также отмечалось отсутствие работников аэропорта в этой зоне, где нет стоек или информационных отделов.

В сентябре самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), следовавший из Осло в испанский город Малагу, развернулся и совершил экстренную посадку в Копенгагене после того, как на борту обнаружили мышь. Мышь выпрыгнула из коробки с ланчем, которую дали одной из пассажирок. Инцидент произошел в небе над Германией.