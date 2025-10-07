При конвоировании осужденных разрешат использовать любые спецсредства

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий перечень оснований для применения сотрудником ФСИН спецсредств при конвоировании осужденных и заключенных под стражу, сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит Минюсту. Поправки предлагается внести в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». По действующему законодательству спецсредства можно применять при конвоировании, охране или сопровождении осужденных, если есть основание полагать, что «они намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе».

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил «Ведомостям», что к категории доступных сотрудникам ФСИН специальных средств относятся палки, электрошокеры, собаки и водометы. «По своей сути, законопроект расширяет основания для применения спецсредств, допуская их использование как лично, так и в составе группы, в нескольких конкретных ситуациях», — сказал Черепанов ТАСС.

В пояснительной записке авторы поправок указали, что ежегодно движение спецвагонов с конвоем осуществляется по 80 маршрутам, отмечают «Ведомости». При этом конвоирование от вагонов до спецавтомобилей обратно по территориям железнодорожных станций осуществляется группами, в ряде случаев до 50 человек.

Этим же законопроектом предлагается установить запрет на применение наручников и прочих средств ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта. По информации «Коммерсанта», инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии.