 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

При конвоировании осужденных разрешат использовать любые спецсредства

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий перечень оснований для применения сотрудником ФСИН спецсредств при конвоировании осужденных и заключенных под стражу, сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит Минюсту. Поправки предлагается внести в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». По действующему законодательству спецсредства можно применять при конвоировании, охране или сопровождении осужденных, если есть основание полагать, что «они намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе».

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил «Ведомостям», что к категории доступных сотрудникам ФСИН специальных средств относятся палки, электрошокеры, собаки и водометы. «По своей сути, законопроект расширяет основания для применения спецсредств, допуская их использование как лично, так и в составе группы, в нескольких конкретных ситуациях», — сказал Черепанов ТАСС.

Во ФСИН заявили о критической нехватке кадров в колониях и тюрьмах
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В пояснительной записке авторы поправок указали, что ежегодно движение спецвагонов с конвоем осуществляется по 80 маршрутам, отмечают «Ведомости». При этом конвоирование от вагонов до спецавтомобилей обратно по территориям железнодорожных станций осуществляется группами, в ряде случаев до 50 человек.

Этим же законопроектом предлагается установить запрет на применение наручников и прочих средств ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта. По информации «Коммерсанта», инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
конвой Минюст наручники законопроект
Материалы по теме
ФСИН раскрыла детали смерти заподозренного в коррупции экс-мэра Вологды
Политика
Охранников школ обяжут вооружить резиновыми дубинками и наручниками
Общество
Глава Минюста заявил о необходимости улучшить условия содержания в СИЗО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43