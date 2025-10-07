 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

К Земле приблизится облако солнечной плазмы

РАН: к Земле 7 октября подойдет облако солнечной плазмы
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

К Земле сегодня может подойти выброс солнечной плазмы, зафиксированный 3 октября во время всплеска солнечной активности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури), но главный научный интерес состоит именно в том, оправдается этот расчет вообще или нет», — пояснили в РАН.

Если прогноз сбудется, то это событие станет «довольно сильным аргументов в пользу валидности применяемых методов расчета», в обратном случае — «да в общем-то ничего, так как другой модели у нас все равно пока нет». «Модные и новые схемы расчета, в том числе на основе использования нейронных сетей, хотя за ними и будущее, пока, в основном, бьют в молоко», — объяснили ученые.

Обычно солнечные выбросы достигают нашей планеты за 2–3 суток, двигаясь со скоростью не менее 600 км/с — минимальным порогом для преодоления солнечной гравитации. Однако текущий случай особенный: по расчетам модели, плазменное облако могло замедлиться, но все же достигнуть Земли за 4–5 суток, смешавшись с солнечным ветром.

Скорость солнечного ветра достигла экстремальных значений
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Наблюдение за движением облака продолжается. Ученые отмечают, что даже отрицательный результат будет полезен для совершенствования методов прогнозирования космической погоды.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
солнечная система Плазма Солнце РАН
