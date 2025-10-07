К Земле приблизится облако солнечной плазмы
К Земле сегодня может подойти выброс солнечной плазмы, зафиксированный 3 октября во время всплеска солнечной активности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури), но главный научный интерес состоит именно в том, оправдается этот расчет вообще или нет», — пояснили в РАН.
Если прогноз сбудется, то это событие станет «довольно сильным аргументов в пользу валидности применяемых методов расчета», в обратном случае — «да в общем-то ничего, так как другой модели у нас все равно пока нет». «Модные и новые схемы расчета, в том числе на основе использования нейронных сетей, хотя за ними и будущее, пока, в основном, бьют в молоко», — объяснили ученые.
Обычно солнечные выбросы достигают нашей планеты за 2–3 суток, двигаясь со скоростью не менее 600 км/с — минимальным порогом для преодоления солнечной гравитации. Однако текущий случай особенный: по расчетам модели, плазменное облако могло замедлиться, но все же достигнуть Земли за 4–5 суток, смешавшись с солнечным ветром.
Наблюдение за движением облака продолжается. Ученые отмечают, что даже отрицательный результат будет полезен для совершенствования методов прогнозирования космической погоды.
