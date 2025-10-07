Пассажиропоток Троицкой линии вырос на 42% после запуска первого этапа
За месяц после полного запуска движения по первому этапу Троицкой линии столичного метро среднее число поездок в будний день выросло на 42% — до 85 тыс. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.
Востребованность изумрудной ветки увеличилась после открытия четырех новых станций. Сейчас на линии действуют 11 станций и пять пересадочных узлов, а новые маршруты получили свыше 1 млн москвичей, говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в течение пяти лет планируется продлить линию вплоть до города Троицк в Новой Москве. «Это соответствует стратегии развития транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидаем, что пассажиропоток всей линии вырастет до 350 тыс. поездок в сутки», — продолжил Ликсутов.
Троицкая линия — самая молодая из действующих линий столичного метро. Первый пусковой участок из четырех станций был открыт год назад, в сентябре 2024-го. Сейчас ее протяженность превышает 25 км, а после продления до Троицка она достигнет 43 км, что сделает ее одной из самых длинных в Московском метрополитене.
