Роспатент зарегистрировал торговую марку Coco Chanel, сообщает ТАСС.

Из опубликованной карточки следует, что заявку подали 7 ноября 2024 года, 6 октября 2025 года ведомство приняло решение его зарегистрировать.

Срок действия исключительного товара истечет через 10 лет после подачи заявления — 7 ноября 2034 года. В качестве заявителя указана швейцарская «Шанель САРЛ».

После начала военной операции на Украине российский рынок покинули многие продавцы люксовых товаров — Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие. Chanel объявил о временном закрытии своих бутиков в марте 2022 года.

Тем не менее, с 2022 года Chanel неоднократно подавала заявки на регистрацию своих товарных знаков в Роспатенте.