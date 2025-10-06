Пытавшийся задавить полицейского погрузчиком получил условный срок

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александра Сниховского к 2,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в попытке задавить полицейского погрузчиком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В ходе слушаний установлено, что в ночь на 30 июля 2024 года Сниховский, управляя мини-погрузчиком при проведении дорожных работ на улице Яхтенной, проигнорировал требования полицейского прекратить нарушение порядка и предъявить документы. Прокуратура Петербурга годом ранее пояснила, что водитель укладывал асфальт вблизи жилого дома, когда время близилось к полуночи. Он таким образом нарушил соответствующую статью регионального закона.

Осознавая, что сотрудник полиции находится перед техникой, он направил погрузчик в его сторону, что было расценено как реальная угроза наезда, указано в сообщении о приговоре. Мужчину приговорили по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти при исполнении — ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса. Помимо условного заключения, ему также назначили испытательной срок в 2,5 года.

В конце августа в Москве задержали напавшего с ножом на полицейских мужчину. В столичном ГУ МВД тогда отметили, что нарушитель угрожал силовикам. В результате происшествия никто не пострадал.

Мотивом злоумышленника стала «ненависть к полицейским». В пресс-службе СК сообщили, что мужчина перед нападением кинул в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник» две бутылки с зажигательной смесью. Позднее источники сообщили РБК, что задержанный — террорист и член ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории России).