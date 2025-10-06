 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга подготовила проект, в случае принятия которого уличным музыкантам запретят играть на двух точках улицы Думская, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Чиновник отметил, что инициатива появилась из-за его вмешательства в «ситуацию с фактической парализацией работы музыкальной школы на Думской улице, 3». Рябоконь пояснил, что уличные артисты мешают занятиям учеников музыкальной школы им. Римского-Корсакова, которую депутат назвал «старейшей».

Подготовленный проект распоряжения предусматривает запрет на выступления в двух «музыкальных местах»:

  • Точка напротив Думской ул., д. 1-3, литера А;
  • Точка на Думской ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова.

«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума», — подчеркнул депутат. Он рассказал, что проект находится на этапе обязательной антикоррупционной экспертизы и уже размещен на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В Крыму запретят уличным музыкантам песни иноагентов и западных певцов
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В августе Василеостровский районный суд Петербурга признал пять песен группы «Ленинград» запрещенными к распространению среди несовершеннолетних. Под запрет попали композиции «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».

Эксперты Академии постдипломного образования указали, что обилие ненормативной лексики и другие элементы могут негативно влиять на детей и содержат признаки нарушения законодательства. Суд согласился с доводами и постановил включить ссылки на материалы в Единый реестр запрещенных сайтов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
запрет инициатива Санкт-Петербург депутат
Материалы по теме
В Крыму запретят уличным музыкантам песни иноагентов и западных певцов
Политика
В Петербурге введут постоянно меняющиеся цены на платную парковку
Экономика
В Подмосковье мигрантам запретят готовить уличную еду
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Муфтий Москвы предостерег от провокаций после пресечения взрыва синагоги Политика, 17:10
Semafor узнал о планах США заключить с Киевом сделку по технологиям БПЛА Политика, 17:06
5 новых fashion-брендов: выбор автора телеграм-канала Cope Me Стиль, 17:05
Николаевский губернатор назвал «кайфовыми» условия жизни украинцев Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
IPO в США оказались в подвешенном состоянии из-за шатдауна Инвестиции, 17:00
Суд Москвы конфисковал земельный участок экс-совладельца ЮКОСа Политика, 16:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Против замдиректора ТЭЦ завели дело из-за подпольной майнинг-фермы Общество, 16:56
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
МВД опровергло запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 16:43
Матвиенко призвала усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ Недвижимость, 16:42
Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции Экономика, 16:40
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 16:39
Пытавшийся задавить полицейского погрузчиком получил условный срок Общество, 16:39