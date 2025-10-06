Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга подготовила проект, в случае принятия которого уличным музыкантам запретят играть на двух точках улицы Думская, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Чиновник отметил, что инициатива появилась из-за его вмешательства в «ситуацию с фактической парализацией работы музыкальной школы на Думской улице, 3». Рябоконь пояснил, что уличные артисты мешают занятиям учеников музыкальной школы им. Римского-Корсакова, которую депутат назвал «старейшей».

Подготовленный проект распоряжения предусматривает запрет на выступления в двух «музыкальных местах»:

Точка напротив Думской ул., д. 1-3, литера А;

Точка на Думской ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова.

«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума», — подчеркнул депутат. Он рассказал, что проект находится на этапе обязательной антикоррупционной экспертизы и уже размещен на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В августе Василеостровский районный суд Петербурга признал пять песен группы «Ленинград» запрещенными к распространению среди несовершеннолетних. Под запрет попали композиции «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».

Эксперты Академии постдипломного образования указали, что обилие ненормативной лексики и другие элементы могут негативно влиять на детей и содержат признаки нарушения законодательства. Суд согласился с доводами и постановил включить ссылки на материалы в Единый реестр запрещенных сайтов.