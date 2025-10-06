В Подольске задержали избившего собаку-инвалида мужчину

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел у подъезда одного из домов на улице Юбилейной.

На видео, опубликованном полицией, видно, что собака — инвалид, животное передвигается только на двух передних лапах при помощи специальной коляски. Мужчина сначала ударил собаку несколько раз, а потом опрокинул ее на землю. В конце ролика видно, что происходящее заметили жители подъезда, которые вышли к мужчине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В феврале 36-летний мужчина в Москве проник в чужую квартиру и избил находившуюся в квартире собаку породы джек-рассел-терьер, а после выбросил животное в другой подъезд. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК — кража. Позже в полиции отметили, что собаку вернули хозяину, ее жизни ничего не угрожало.