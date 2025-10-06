Кабмин разработал национальный план развития конкуренции до 2030 года

Video

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина правительство России подготовило национальный план развития конкуренции на ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе кабмина. В документ включены конкретные меры для улучшения конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах экономики.

«Реализация плана обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для достижения поставленных целей в правительстве планируют продолжать бороться с картелями, разрабатывать региональные «дорожные карты» для развития конкуренции на местах и расширять сотрудничество с антимонопольными органами других стран. Кроме того, документ предлагает обеспечить регулирование цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов, оптимизировать процедуру рефинансирования ипотечных кредитов, а также запустить сервис подбора земельных участков для аграриев и госпортал о спросе и предложении на инновационную продукцию.

«Очень важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и ее экономики», — приводит слова Мишустина пресс-служба.

Срок действующего национального плана развития конкуренции истекает в этом году, отметили в правительстве. С 2021 года по 2025-й удалось утвердить концепцию развития оптовых продовольственных рынков и «дорожную карту» организованной торговли, создать Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, обеспечить взаимозаменяемость лекарств и отменить плату за раздачу интернета с мобильных телефонов и роуминг в Крыму.