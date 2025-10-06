Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео
Крупный метеорит упал 5 октября в Яванском море у берегов Индонезии, в результате чего возникла яркая вспышка и произошел громкий взрыв, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN).
Метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон с юго-запада между 18:35 и 18:39 по местному времени, прежде чем упасть в Яванское море.
В BRIN пояснили, что громкий звук возник, когда метеорит вошел в нижние слои атмосферы, создав ударную волну. Там отметили, что взрыв и свет не представляли никакой опасности для жителей городов.
В августе крупный метеорит упал в австралийском штате Виктория. Как полагают ученые, он оставил обломки между городами Бендиго и Балларат.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов