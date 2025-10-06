Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео

Video

Крупный метеорит упал 5 октября в Яванском море у берегов Индонезии, в результате чего возникла яркая вспышка и произошел громкий взрыв, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN).

Метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон с юго-запада между 18:35 и 18:39 по местному времени, прежде чем упасть в Яванское море.

В BRIN пояснили, что громкий звук возник, когда метеорит вошел в нижние слои атмосферы, создав ударную волну. Там отметили, что взрыв и свет не представляли никакой опасности для жителей городов.

В августе крупный метеорит упал в австралийском штате Виктория. Как полагают ученые, он оставил обломки между городами Бендиго и Балларат.