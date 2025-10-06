 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области

На трассе «Байкал» в Иркутской области ограничили движение из-за снегопада

Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области
Video

В Иркутской области начался снегопад, обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, на одном из участков трассы Р-258 «Байкал» ввели временные ограничения для фур и автобусов. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Кобзев уточнил, что такие меры введены на участке трассы Р-258 «Байкал» с 45-го по 100-й км, там проводят противогололедную обработку с помощью трех комбинированных дорожных машин. Работы ведут также на Александровском, Байкальском трактах, а также в районе СНТ «Дорожный строитель» и городе Шелехов. Кобзев порекомендовал водителям воздержаться от дальних поездок.

Кобзев отметил, что многие населенные пункты остались без света в результате налипания снега на провода. Например, с начала снегопада на сетях «Облкоммунэнерго» произошло отключение 12 воздушных линий электропередачи в населенных пунктах и садоводствах Байкальского и Голоустненского тракта.

На данный момент в разных местах региона без света остались около 8,4 тыс. человек. Губернатор подчеркнул, что электроснабжение восстановят постепенно — после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования.

Глава региона заверил, ссылаясь на синоптиков, что «тепло еще вернется в регион».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Иркутская область снегопад электроснабжение
Материалы по теме
В Магаданской области из-за снегопада перекрыли 250 км трассы
Общество
Синоптик предупредил о мокром снеге в Подмосковье в конце сентября
Общество
В Якутске выпал снег. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Cookies уходят в прошлое: что приходит на их место и как это работаетПодписка на РБК, 09:27
Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области Общество, 09:22
ИИ-«дочка» «Софтлайна» запланировала IPO до конца года Технологии и медиа, 09:11
Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ Политика, 09:09
Как заставить бизнес работать 24/7 благодаря разнице в часовых поясахПодписка на РБК, 09:04
Почему одни компании строят бизнес-империи, а другие исчезают: 7 секретовПодписка на РБК, 08:42
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве Общество, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
ВКС России получили новую партию Су-34 Политика, 08:29
«Князь тьмы» в мире финансов: кто такой Билл ДемчакПодписка на РБК, 08:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20
Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации Политика, 08:07
Суды больше не боятся исключать участников из ООО. Кто под ударомПодписка на РБК, 08:02