Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области

В Иркутской области начался снегопад, обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, на одном из участков трассы Р-258 «Байкал» ввели временные ограничения для фур и автобусов. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Кобзев уточнил, что такие меры введены на участке трассы Р-258 «Байкал» с 45-го по 100-й км, там проводят противогололедную обработку с помощью трех комбинированных дорожных машин. Работы ведут также на Александровском, Байкальском трактах, а также в районе СНТ «Дорожный строитель» и городе Шелехов. Кобзев порекомендовал водителям воздержаться от дальних поездок.

Кобзев отметил, что многие населенные пункты остались без света в результате налипания снега на провода. Например, с начала снегопада на сетях «Облкоммунэнерго» произошло отключение 12 воздушных линий электропередачи в населенных пунктах и садоводствах Байкальского и Голоустненского тракта.

На данный момент в разных местах региона без света остались около 8,4 тыс. человек. Губернатор подчеркнул, что электроснабжение восстановят постепенно — после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования.

Глава региона заверил, ссылаясь на синоптиков, что «тепло еще вернется в регион».