Россиянам пообещали в октябре одно из самых красивых суперлуний

РАН: в ночь на 7 и 8 октября россияне увидят одно из самых красивых суперлуний

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жители России в ночь на 7 и 8 октября смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, это будет один из самых зрелищных лунных вечеров в году.

Ночью с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли и будет выглядеть особенно яркой и крупной. Хотя видимый размер спутника увеличится всего на 13%, его яркость возрастет на 25%, что сделает разницу заметной для наблюдателей.

Точное время полнолуния — 6:47 мск 7 октября, но обе ночи будут полностью благоприятны для наблюдений. Ученые советуют искать Луну на противоположной стороне от заката Солнца — она появится на небе сразу после захода дневного светила.

Сезон суперлуний продолжится до января: еще более яркие полнолуния ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а последнее суперлуние года состоится 3 января 2026 года.