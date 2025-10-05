 Перейти к основному контенту
Общество
0

Ехавший на самокате подросток попал под грузовик в Домодедово

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Домодедово в Московской области грузовое авто сбило 17-летнего юношу, управлявшего электросамокатом. В результате аварии подросток скончался, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

«По предварительной информации, несовершеннолетний, управляя электросамокатом, двигаясь по придомовой территории, совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

Инцидент, по информации силовиков, произошел во дворе одного из домов на улице Текстильщиков. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии.

В Москве выписали штраф за пятерых подростков на одном самокате
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В августе двое 16-летних подростков ехали на одном арендованном под чужим аккаунтом электросамокате, когда один из них не справился с управлением. Оба попали под машину, один — умер на месте. Второго врачам удалось спасти.

С февраля 2025 года арендовать самокат в Москве можно только после прохождения верификации через Mos ID. До получения такой учетной записи доступны только пять тестовых поездок. Самокат напрокат при этом не смогут получить дети и подростки.

