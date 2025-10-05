Ехавший на самокате подросток попал под грузовик в Домодедово
В Домодедово в Московской области грузовое авто сбило 17-летнего юношу, управлявшего электросамокатом. В результате аварии подросток скончался, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.
«По предварительной информации, несовершеннолетний, управляя электросамокатом, двигаясь по придомовой территории, совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.
Инцидент, по информации силовиков, произошел во дворе одного из домов на улице Текстильщиков. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии.
В августе двое 16-летних подростков ехали на одном арендованном под чужим аккаунтом электросамокате, когда один из них не справился с управлением. Оба попали под машину, один — умер на месте. Второго врачам удалось спасти.
С февраля 2025 года арендовать самокат в Москве можно только после прохождения верификации через Mos ID. До получения такой учетной записи доступны только пять тестовых поездок. Самокат напрокат при этом не смогут получить дети и подростки.
