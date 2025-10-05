ТАСС узнал, что участники нападения в «Крокусе» ждали команды от куратора

Террористы, напавшие на посетителей концертного зала «Крокус сити холл», не принимали самостоятельных решений, а ожидали команды от своего куратора. Об этом рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора», — сказал собеседник агентства.

Материалы уголовного дела в отношении куратора, по словам участника процесса, выделены в отдельное производство.

В конце сентября после продолжительного лечения умер журналист и продюсер Дмитрий Сараев, получивший ранение в спину во время стрельбы в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Боевики ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», устроили поджог и открыли стрельбу из автоматов Калашникова, а затем скрылись. Погибли 149 человек, пострадали более 500. Материальный ущерб от случившегося оценивается в 6 млрд руб.

Ответственность за теракт взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России организация «Исламское государство».

Обвиняемыми по делу проходят 19 человек, из них 13 проходят по статье о терроризме, остальные — о пособничестве.