Россиянка погибла при наводнении на курорте в Болгарии
Россиянка стала четвертой жертвой наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии, сообщает «Флагман» со ссылкой на главу областной дирекции МВД (ОДМВР) в Бургасе старшего комиссара Владимира Маринова.
Накануне, 4 октября, по курорту прошла трехметровая волна с высокой скоростью, сметая все на своем пути.
Тело 58-летней россиянки нашли среди обломков виллы на курорте Елените. Женщину обнаружили благодаря ее мужу. Мужчина не мог связаться с женой, он специально прибыл из Санкт-Петербурга в Болгарию, так как узнал о наводнении и обеспокоился. Он показал спасателям местоположение виллы, где она находилась. Для поисков пришлось использовать специализированную технику.
Как передает ТАСС, в консульский отдел посольства России в Болгарии поступили два запроса на помощь родственникам погибшей и восстановление утерянных российскими гражданами документов.
Как отмечает «Флагман», в виллах курорта постоянно проживает около 50 семей из России и Украины.
В Елените продолжают эвакуировать людей. Поселок остается без электричества, в целях безопасности установлен контрольно-пропускной пункт.
