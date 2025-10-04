Россиянка погибла при наводнении на курорте в Болгарии

Россиянка стала четвертой жертвой наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии, сообщает «Флагман» со ссылкой на главу областной дирекции МВД (ОДМВР) в Бургасе старшего комиссара Владимира Маринова.

Накануне, 4 октября, по курорту прошла трехметровая волна с высокой скоростью, сметая все на своем пути.

Тело 58-летней россиянки нашли среди обломков виллы на курорте Елените. Женщину обнаружили благодаря ее мужу. Мужчина не мог связаться с женой, он специально прибыл из Санкт-Петербурга в Болгарию, так как узнал о наводнении и обеспокоился. Он показал спасателям местоположение виллы, где она находилась. Для поисков пришлось использовать специализированную технику.

Как передает ТАСС, в консульский отдел посольства России в Болгарии поступили два запроса на помощь родственникам погибшей и восстановление утерянных российскими гражданами документов.

Как отмечает «Флагман», в виллах курорта постоянно проживает около 50 семей из России и Украины.

В Елените продолжают эвакуировать людей. Поселок остается без электричества, в целях безопасности установлен контрольно-пропускной пункт.