В Совфеде разъяснили идею о возможном изъятии пустующих квартир

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Решение о признании жилья пустующим будет принимать комиссия, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке, заявил ТАСС председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Ранее группа сенаторов внесла в Думу проект о критериях признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим. Норму планируется применять в населенных пунктах, расположенных на Крайнем Севере, где проблема заброшенного жилья особенно актуальна.

По словам Шевченко, в случае принятия комиссией решения о признании жилья пустующим жилищные права нанимателей и собственников пустующих помещений в многоквартирных домах будут обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, действующими в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Он добавил, что жилое помещение может быть признано пустующим, если оно соответствует не менее чем двум из четырех критериев. Среди них: долги за коммунальные услуги, образовавшиеся за один год и более; долги по имущественному налогу и пеням за два налоговых периода и более; отсутствие изменений в показаниях счетчиков за период более одного года; отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, остекления окон или отопительных приборов.

Сенатор подчеркнул, что после признания квартир пустующими они перейдут в муниципальный жилищный фонд, но только в том случае, если собственник сам откажется от них. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Александра Якубовского, власти смогут использовать такие квартиры для предоставления жилья очередникам, сдачи по договорам социального найма либо вовлечения в оборот через торги.

По данным разработчиков законопроекта о пустующем жилье, больше всего таких домов расположено на Крайнем Севере — в Коми, Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской, Иркутской и Магаданской областях. По оценкам Минстроя, в этих регионах насчитывается 12 тыс. заброшенных многоквартирных домов.