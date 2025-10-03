 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Белый дом анонсировал ответ Трампа на согласие ХАМАС принять мирный план

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп готовит ответ на согласие палестинской исламистской группировки ХАМАС принять его план по прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

«Президент Трамп отвечает на принятие ХАМАС его мирного плана. Следите за новостями!», — написала она, опубликовав также фото, на котором республиканец сидит в Овальном кабинете перед камерами.

Ответ на предложение Трампа представители ХАМАС дали незадолго до сообщения Левитт. Группировка согласилась освободить всех живых израильских заложников, а также передать тела погибших и управление сектором Газа палестинскому комитету.

«Наш приоритет — остановить войну и массовые убийства, и с этой точки зрения мы позитивно относимся к плану Трампа», — заявил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Материал дополняется

