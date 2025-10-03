Назвали место прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова. Дату и время прощания сообщат позже. Об этом рассказала пресс-служба театра.
Нина Гуляева умерла в 94 года. О ее смерти стало известно 3 октября. «Впервые на мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад: еще студенткой Школы-студии МХАТ играла Сережу в «Анне Карениной», а в 1954-м вступила в труппу театра. <...> В театре Нина Ивановна сыграла порядка 60 ролей», — следует из публикации в телеграм-канале.
Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года. В 1954 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу художественного театра. После его раздела в 1987 году она стала актрисой МХТ имени Чехова.
В кино артистка снималась с 1957 года. Ее дебютом стала роль в короткометражном фильме «Телеграмма». Также актриса озвучивала фильмы и мультфильмы.
Актриса встретила в театре своего второго мужа — народного артиста СССР Вячеслава Невинного (умер в 2009 году). Сейчас в МХТ служит их сын, заслуженный артист России Вячеслав Невинный — младший.
Нина Гуляева играла в кино, однако делала это гораздо реже, чем играла в театре. В нем она примерила на себя около 60 ролей. Последние спектакли, в которых сыграла актриса, — «Белые ночи» и «Дядя Ваня» в Театре наций. «Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву», — заключили в некрологе.
