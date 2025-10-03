 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Уфы ввели ограничения полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости
Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — сообщили в аэропорту.

Ранее ограничения были введены в Оренбурге.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Уфа Оренбург аэропорты ограничения Росавиация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект Политика, 12:25
Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе Политика, 12:20
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело Общество, 12:18
В Казахстане у незаконных майнеров конфисковали $642 тыс. в криптовалюте Крипто, 12:18
Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ Общество, 12:11
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы Спорт, 12:00
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы Общество, 11:59
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Отмена льгот по страховым взносам: к чему готовиться компаниям и ИППодписка на РБК, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт Политика, 11:57
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ Общество, 11:52
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией Политика, 11:52
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники Политика, 11:48
Команда The Cultt — о состоянии ресейла и новом подходе к селекции Стиль, 11:47