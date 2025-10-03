В аэропорту Уфы ввели ограничения полетов
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — сообщили в аэропорту.
Ранее ограничения были введены в Оренбурге.
