 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

Корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» на учениях в Балтийском море
Малый ракетный корабль&nbsp;&laquo;Буря&raquo;
Малый ракетный корабль «Буря» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Буря» в ходе учений уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, отработав стрельбу из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота, передает «РИА Новости».

В сообщении говорится, что «малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника».

Огонь вели из комплекса «Панцирь-М» по ракетам-мишеням, запущенным с побережья в Калининградской области, все цели были поражены, говорится в сообщении.

Кроме того, военные провели ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за выживаемость и противодиверсионной обороне.

РБК направил запрос в пресс-службу Балтийского флота.

Главком ВМФ заявил о строительстве еще двух фрегатов проекта 22350
Политика
Церемония спуска на воду фрегата &laquo;Адмирал Амелько&raquo; (проект 22350)

Накануне, 2 октября, в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что экипажи сторожевого корабля «Неустрашимый» и патрульного корабля «Виктор Великий» провели учения в Балтийском море, выполнили стрельбы по воздушным и морским целям. Они отразили атаки условного противника, поразили мишени, имитирующие беспилотники и безэкипажные катера, и отработали взаимодействие боевых расчетов для обнаружения, сопровождения и уничтожения целей. В ходе учений были успешно выполнены задачи по противовоздушной обороне кораблей.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Балтийский флот стрельба Калининградская область
Материалы по теме
Норвежские призывники потерялись на учениях у границы с Россией
Политика
В Гамбурге прошли крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО
Политика
Участвовавшие в учениях «Запад-2025» российские силы покинули Белоруссию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Сотрудник не справляется с задачами: как перестать его жалеть и уволитьПодписка на РБК, 09:20
Потерявшиеся на учениях у границы с Россией норвежские призывники нашлись Политика, 09:17
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии Общество, 09:16
Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетических объектов Политика, 09:12
Telegraph узнала о приостановке обсуждений военной помощи Киеву в США Политика, 09:07
Отмена льгот по НДС на «упрощенке» в 2026 году. Как это будет работатьПодписка на РБК, 09:03
Структура «Калашникова» стала совладельцем швейных фабрик в пяти регионах Бизнес, 09:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:53
Корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море Политика, 08:42
В Пермском крае в результате атаки дронов пострадал жилой дом Политика, 08:30
В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с поставками топлива Общество, 08:14
20 лет в одной компании: как «оседлые» работники вредят экономике ЕвропыПодписка на РБК, 08:10
В Красноярском крае увеличили группировку по поиску пропавшей семьи Общество, 08:00
КХЛ или РПЛ? Билет на какой матч обойдется дороже Спорт, 08:00