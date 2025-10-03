Корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

Корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» на учениях в Балтийском море

Малый ракетный корабль «Буря» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Буря» в ходе учений уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, отработав стрельбу из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота, передает «РИА Новости».

В сообщении говорится, что «малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника».

Огонь вели из комплекса «Панцирь-М» по ракетам-мишеням, запущенным с побережья в Калининградской области, все цели были поражены, говорится в сообщении.

Кроме того, военные провели ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за выживаемость и противодиверсионной обороне.

РБК направил запрос в пресс-службу Балтийского флота.

Накануне, 2 октября, в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что экипажи сторожевого корабля «Неустрашимый» и патрульного корабля «Виктор Великий» провели учения в Балтийском море, выполнили стрельбы по воздушным и морским целям. Они отразили атаки условного противника, поразили мишени, имитирующие беспилотники и безэкипажные катера, и отработали взаимодействие боевых расчетов для обнаружения, сопровождения и уничтожения целей. В ходе учений были успешно выполнены задачи по противовоздушной обороне кораблей.