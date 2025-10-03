 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали выходные без осадков

В Москве 3 октября ожидается пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов, при этом влажность воздуха составит около 59%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с, изредка достигая порывов до 6,8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 759 мм рт. ст.

До конца недели погода в столице продолжит сохранять стабильность. Дневные температуры будут варьироваться в пределах 12-15 градусов, а ночью ожидается небольшой спад до 7-9 градусов. Вероятность осадков остаётся низкой. Атмосферное давление будет колебаться в районе 758-761 мм рт. ст.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Москва прогноз погоды
Прямой эфир
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов Политика, 07:40
Игроки на Мосбирже ждут ослабления доллара США. Надолго ли окреп рубльПодписка на РБК, 07:30
Депутата ДНР обвинили в хищениях на курских фортификациях Политика, 07:23
За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Москвичам пообещали выходные без осадков Общество, 07:08
Как устроен криптокомплаенс в России и как его могут ужесточитьПодписка на РБК, 07:00
В Индонезии назвали Россию стратегическим партнером с «особым статусом» Политика, 06:57
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США Политика, 06:36
Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии Политика, 06:24
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили полеты Политика, 06:06
В Думе предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» Общество, 05:57
Пи Дидди в письме судье извинился и заявил, что «потерялся в наркотиках» Свое дело, 05:35
На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями Общество, 05:12