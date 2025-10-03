Москвичам пообещали выходные без осадков
В Москве 3 октября ожидается пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов, при этом влажность воздуха составит около 59%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с, изредка достигая порывов до 6,8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 759 мм рт. ст.
До конца недели погода в столице продолжит сохранять стабильность. Дневные температуры будут варьироваться в пределах 12-15 градусов, а ночью ожидается небольшой спад до 7-9 градусов. Вероятность осадков остаётся низкой. Атмосферное давление будет колебаться в районе 758-761 мм рт. ст.
