Сальвадор перехватил партию наркотиков на сумму $45 млн
Военно-морские силы Сальвадора перехватили в Тихом океане судно с тремя эквадорскими наркоторговцами на борту, которое перевозило 1,7 тонн кокаина стоимостью более $44,8 млн, сообщил президент Найиб Букеле в социальной сети X.
Букеле отметил, что перехват судна произошел в более чем 2 тыс. км от побережья Сальвадора.
По его словам, в течение 2024 года и по состоянию на текущий период власти Сальвадора изъяли 39 тонн наркотиков стоимостью более $977 млн. «Решительный удар по международному наркотрафику. Мы продолжим бороться с наркотрафиком, даже если некоторые хотят этого избежать», — добавил он.
В 2024 году в тихоокеанских водах Сальвадора было изъято в общей сложности 17,2 тонны различных видов наркотиков, из которых 16,7 тонны «соответствовали кокаину», заявил в январе глава Министерства обороны Сальвадора Рене Франсис Мерино.
