Сальвадор перехватил партию наркотиков на сумму $45 млн

Военно-морские силы Сальвадора перехватили в Тихом океане судно с тремя эквадорскими наркоторговцами на борту, которое перевозило 1,7 тонн кокаина стоимостью более $44,8 млн, сообщил президент Найиб Букеле в социальной сети X.

Букеле отметил, что перехват судна произошел в более чем 2 тыс. км от побережья Сальвадора.

По его словам, в течение 2024 года и по состоянию на текущий период власти Сальвадора изъяли 39 тонн наркотиков стоимостью более $977 млн. «Решительный удар по международному наркотрафику. Мы продолжим бороться с наркотрафиком, даже если некоторые хотят этого избежать», — добавил он.

