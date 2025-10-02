 Перейти к основному контенту
Путин выразил соболезнования из-за убийства Чарли Кирка

Сюжет
Форум «Валдай»
Чарли Кирк
Чарли Кирк (Фото: Jim Urquhart / Reuters)

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выразил соболезнования в связи с убийством американского политического активиста Чарли Кирка. Он назвал его защитником традиционных ценностей.

«Приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким, мы сочувствуем и сопереживаем», — сказал президент. Путин также назвал убийство Кирка отвратительным злодеянием.

Убийство 31-летнего Кирка произошло 10 сентября. Преступник выстрелил политику в шею в Университете долины Юта. В убийстве подозревается 22-летний Тайлер Робинсон из Юты, который признался в содеянном своему отцу, а тот сообщил полиции. Робинсон был задержан в Сент-Джордже, примерно в 400 км от места преступления.

Персоны
Чарли Кирк Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
