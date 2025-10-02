 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин призвал быть готовыми «к чему угодно»

Сюжет
Форум «Валдай»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Последние события в мире показывают, что сейчас готовиться нужно к самому неожиданному развитию событий, «к чему угодно». С такого тезиса начал свою речь на Валдайском форуме президент России Владимир Путин.

«Мы живем в такое время, когда все меняется, и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется. Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовым ко всему, что может произойти. Практически, как показывают и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно», — сказал Путин.

Он добавил, что «ставки здесь чрезвычайно высоки».

Выступление Путина на форуме «Валдай». Трансляция
Политика

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи, 2 октября на нем выступил Путин. Тема форума — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Форум «Валдай» проходит с 2004 года. Первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название. После этого он проходил на теплоходе из Москвы в Тверь, в Ханты-Мансийске, Москве, Сочи, Петербурге, Томске и других местах.

В 2024 году на форуме обсуждались четыре программы: «Глобальные альтернативы — 2024», «Большая Евразия», «Возвращение дипломатии?» и «Многополярность и новая взаимосвязанность».

Теги
Персоны
Владимир Путин полицентричность междунарождные отношения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
