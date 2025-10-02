Токаев наградил президента Венгрии орденом Дружбы за развитие отношений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил своего венгерского коллегу Тамаша Шуйока орденом Дружбы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Учитывая Ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» (орден Дружбы, имеет две степени. — РБК) I степени», — говорится в обращении Токаева к Шуйоку.
Награждение состоялось в рамках визита президента Венгрии в Казахстан.
Токаев также отметил, что Венгрию и Казахстан связывают прочные узы дружбы и схожесть культурных ценностей. Он напомнил, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое европейское посольство, а Венгрия была одной из первых стран, которая признала независимость Казахстана.
Президент Венгрии поблагодарил Токаева и подчеркнул свою преданность казахско-венгерской дружбе. Он также заверил казахстанского лидера, что будет всячески способствовать налаживанию связей между Центральной Азией и Европой.
В четверг, 2 октября, лидеры Казахстана и Венгрии провели в Астане переговоры в расширенном формате, сообщает Tengrinews.
В ходе встречи Токаев также подчеркнул, что торгово-экономические отношения Казахстана и Венгрии имеют прочную основу и значительный потенциал.
По его словам, объем двусторонней торговли в 2025 году достиг почти $200 млн и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года. Он отметил, что в настоящий момент в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, инвестировавших около $400 млн в экономику страны.
