 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Токаев наградил президента Венгрии орденом Дружбы за развитие отношений

Тамаш&nbsp;Шуйок&nbsp;и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев
Тамаш Шуйок и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Администрация президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил своего венгерского коллегу Тамаша Шуйока орденом Дружбы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Учитывая Ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» (орден Дружбы, имеет две степени. — РБК) I степени», — говорится в обращении Токаева к Шуйоку.

Награждение состоялось в рамках визита президента Венгрии в Казахстан.

Токаев также отметил, что Венгрию и Казахстан связывают прочные узы дружбы и схожесть культурных ценностей. Он напомнил, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое европейское посольство, а Венгрия была одной из первых стран, которая признала независимость Казахстана.

Президент Венгрии поблагодарил Токаева и подчеркнул свою преданность казахско-венгерской дружбе. Он также заверил казахстанского лидера, что будет всячески способствовать налаживанию связей между Центральной Азией и Европой.

Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным
Политика
Касым-Жомарт Токаев

В четверг, 2 октября, лидеры Казахстана и Венгрии провели в Астане переговоры в расширенном формате, сообщает Tengrinews.

В ходе встречи Токаев также подчеркнул, что торгово-экономические отношения Казахстана и Венгрии имеют прочную основу и значительный потенциал.

По его словам, объем двусторонней торговли в 2025 году достиг почти $200 млн и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года. Он отметил, что в настоящий момент в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, инвестировавших около $400 млн в экономику страны.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Венгрия орден
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Токаев назвал исторические дискуссии мешающими миру на Украине
Политика
Токаев предложил создать министерство искусственного интеллекта
Политика
Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00