В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж
С 20 января 2026 года для въезда детей младше 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется заграничный паспорт. О нововведении для соотечественников этой возрастной категории сообщается в телеграм-канале Миграционной службы МВД России.
Новое правило будет действовать независимо от того, путешествует ребенок с родителями или с сопровождающими лицами. Для детей старше 14 лет и взрослых правила не меняются — они могут продолжать въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.
Дети, которые выехали в эти страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по тому же документу. Власти рекомендуют родителям заранее оформить заграничные паспорта детям до 14 лет, если планируются поездки в перечисленные страны после января 2026 года. Документ можно получить в миграционной службе МВД, через МФЦ или на портале «Госуслуги».
Для оформления потребуются свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве, документы о регистрации, паспорт родителя и квитанция об оплате госпошлины. Детям можно оформить как биометрический паспорт сроком на десять лет, так и документ старого образца на пять лет. При этом детей до 14 лет можно вписать только в паспорт старого образца одного из родителей.
Отдельное внимание стоит уделить сопровождению детей: при поездке с одним из родителей согласие второго не требуется, но, если у родителя и ребенка разные фамилии, лучше иметь при себе документы, подтверждающие родство. При путешествии без родителей необходимо нотариальное согласие законных представителей. Оформление документов может занять время, поэтому лучше заняться этим заранее.
