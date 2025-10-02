Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо

Женщину насмерть сбило отлетевшим от грузовика колесом в подмосковном городе Мытищи, сообщает пресс-служба МВД Московской области в своем телеграм-канале.

На 19-м км автодороги М-8 «Холмогоры» у грузовика, за рулем которого находился 50-летний водитель, во время движения из-за технической неисправности отвалились задние левые колеса. Одно из них, покатившись по дороге, ударило пешехода, стоявшего на автобусной остановке.

Попавшей под удар оказалась 32-летняя женщина, она скончалась на месте.

По данным SHOT, погибшую звали Мария, она вышла с работы, перешла дорогу и подходила к остановке, чтобы уехать домой. Колесо попало женщине в голову, а удар был таким сильным, что ее подбросило вверх. Очевидцы вызвали карету скорой помощи и полицию. Мария умерла, не приходя в сознание. Водитель грузовика был на месте.