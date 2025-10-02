Место гибели на охоте главы района в Новосибирске. Фото
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования гибели на охоте главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ранее Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Предварительно установлено, что 1 октября 2025 года погибший вместе со своими знакомыми охотился по лицензии на диких животных вблизи села Шагалка Доволенского района области. Во время преследования косули один из охотников, не убедившись, что на линии огня нет людей, выстрелил из карабина. Пуля попала в главу района.
«В результате потерпевший — глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство опубликовало фото охотничьего ружья и гильз с места гибели чиновника.
Александр Гриб родился в 1965 году. Трудовую деятельность он начал в 1989 году рабочим в дорожно-строительном тресте «Агропромдорстрой» в Новосибирской области. Затем занимал разные должности на промышленных предприятиях Новосибирска.
С 2014 года Гриб работал замначальника управления спецсвязи по Новосибирской области — филиала ФГУП «Главный центр специальной связи». В 2015 году он был назначен на должность первого зама главы администрации Ленинского района города Новосибирска, в сентябре 2019 года возглавил этот район.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Эта новость потрясла всех нас — его коллег в администрации района и мэрии города», — написал глава города в своем телеграм-канале. По его словам, Гриб «успешно управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей».
