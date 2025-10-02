Россияне стали меньше покупать новые смартфоны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продажи смартфонов в России в III квартале 2025 года упали на 19% в штуках и на 23% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МТС.

Так, в июле—сентябре было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, уточнили в компании. Кроме того, за год сократился и средний чек — с 23,6 тыс. руб. до 22,5 тыс. руб.

Самым популярным брендом гаджетов по продажам в штуках стал Xiaomi (21%), на втором месте Realme и Tecno (по 13%). В денежном эквиваленте лидируют Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

В МТС объяснили ситуацию тем, что рынок движется в сторону рационального потребления. С этим мнением согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в сентябре обычно выходят все новинки, однако в этом сезоне спроса на них не было. Те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. рублей, сейчас тратят в два раза меньше на новый гаджет, считает он.

«За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов», — добавил эксперт.

В первой половине 2024 года россияне купили более 14 млн смартфонов на общую сумму свыше 342 млрд руб. За аналогичный период в 2023-м было куплено на 10% меньше. Самым популярным устройством стал Redmi A2+ с 64 Гб памяти.