В Грузии допустили, что изъятый гексоген ввезли для транзита в Россию
Украинцы, попытавшиеся ввезти 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена в Грузию, могли сделать это для дальнейшей отправки в Россию. Это одна из версий, которую прорабатывают следственные органы, сообщил главы службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе телеканалу «Имеди».
Эту версию, по словам главы ведомства, подкрепляют показания водителя фуры, в котором перевозили взрывчатку.
Он также сообщил, что, согласной второй, наиболее правдоподобной версии, гексоген должны были применить в Грузии. Мдинарадзе связал это с предстоящими муниципальными выборами, а также напомнил о взрывах в Тбилиси в период президентской кампании 2004 года и подрыве автомобиля соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиви Таргамадзе в 2016 году.
Он заявил, что следственные органы не могут считать это «просто совпадением».
В сентябре правоохранительные органы задержали двух украинцев, которые попытались ввезти 2,4 кг гексогена. Грузовик с украинскими номерами пересек государственную границу со стороны Турции, следуя с Украины в Грузию через Румынию и Болгарию. Он въехал в страну через таможенный пункт пропуска «Сарпи» на турецко-грузинской границе. Гексоген был размещен в тщательно замаскированных отсеках.
По данным следствия, взрывчатое вещество гражданину Украины, водителю указанного транспортного средства, передало неустановленное лицо.
4 октября в Грузии начнутся муниципальные выборы, в них примут участие 12 партий.
