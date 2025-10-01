 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Белоруссии впервые за 40 лет разрешили охотиться на рысь

Фото: R. Kaufung / blickwinkel / Global Look Press
Фото: R. Kaufung / blickwinkel / Global Look Press

С 1 октября в Белоруссии вступил в силу закон, отменивший почти 40-летний запрет на охоту на рысь, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте республики.

«С 1 октября по 31 января разрешена охота на рысь. Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве такое решение объяснили ростом численности рыси в отдельных регионах страны, охоту на животное разрешили на основании Плана управления популяцией рыси в стране, утвержденного Минприроды. Добыча рыси таким образом разрешена не везде, а лишь в 15 административных районах Витебской области, 14 районах Гомельской, двух Гродненской и восьми Минской областей.

«Допускается добыча рыси любого пола и возраста, в течение суток, ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия», — добавили в ведомстве, отметив, что охотиться можно и с охотничьими собаками, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий.

Будущих охотников обязали сдавать охотничий минимум
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В декабре 2024 года Евросоюз понизил статус волков со «строго охраняемых» до «охраняемых», разрешив на них охотиться с 7 марта 2025 года.

До этого волки не становились целями охотников и не отлавливались, кроме случаев, когда представляли серьезную угрозу для домашнего скота или здоровья и безопасности людей.

Порог для охоты с марта стал нижне в том числе потому, что с этого месяца любая «эксплуатация» этих хищников «должна регулироваться таким образом, чтобы не подвергать популяцию опасности».

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

