Суд в Индии признал рецепт с разборчивым почерком частью права на жизнь

Фото: Denis Meyer / Imagebroker / Global Look Press
Фото: Denis Meyer / Imagebroker / Global Look Press

Индийский суд рекомендовал медицинским вузам включить в свои учебные программы уроки разборчивого письма, чтобы врачи могли выписывать понятные и читаемые рецепты, поскольку разборчивый медицинский рецепт является частью основополагающего права на жизнь граждан, сообщают The Independent и BBC.

Высокий суд Пенджаба и Харьяны постановил, что право на разборчивый медицинский рецепт является частью основополагающего права на жизнь, закрепленного в статье 21 Конституции Индии. Статья 21 защищает право на жизнь и личную свободу.

Судья Джасгурприт Сингх Пури заявил, что «право знать состояние здоровья человека неразрывно связано с правом на жизнь». Он добавил, что неопределенность, вызванная плохим почерком, может поставить жизнь пациента под угрозу.

Поводом для подобного заявления стало рассмотрение в суде другого дела, касавшегося изнасилования, мошенничества и подделки документов. Пури рассматривал ходатайство мужчины, обвиненного в изнасиловании женщины, об освобождении под залог. Однако ознакомившись с заключением судебно-медицинской экспертизы, составленным государственным врачом, осматривавшим женщину, судья счел его непонятным.

Путин посмеялся над своим плохим почерком
Политика

«Ни одно слово или буква не были различимы», — написал Пури в постановлении, передает BBC. Он добавил, что, несмотря на повсеместную доступность технологий и компьютеров, факт продолжения практики выписывания рецептов от руки государственными врачами остается «шокирующим». По его словам, такие назначения зачастую не могут быть расшифрованы никем, кроме отдельных фармацевтов.

Президент Индийской медицинской ассоциации Дилип Бханушали отметил, что ассоциация рекомендовала своим членам выписывать рецепты жирным шрифтом для удобства чтения. Однако он подчеркнул, что это выполнимо при нагрузке семь пациентов в день, но практически невозможно при 70 пациентах.

По данным The Independent, суд также поручил центральному правительству Индии ускорить разработку правил для больниц и клиник в соответствии с Законом о клинических учреждениях. Эти правила должны включать ведение медицинской документации пациентов в электронном виде, а не только на бумаге.

Егор Алимов
Индия Врачи почерк суд
