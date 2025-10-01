 Перейти к основному контенту
0

National Interest назвал авианосец ВМС США Gerald Ford «легкой мишенью»

NI: Авианосец ВМС США Gerald Ford — легкая мишень для гиперзвукового оружия
USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy / Getty Images)

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США может стать «легкой мишенью» для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

В своей публикации автор отметил, что авианосец не имеет реальной защиты от гиперзвукового оружия, которым, в частности, будут вооружены подводные лодки типа «Ясень».

Авианосец Gerald Ford — головной корабль своего класса. В 2017 году его ввели в эксплуатацию. Его длина составляет 337 м, а ширина — 78 м. Максимальная скорость авианосца — 56 км/ч, а его дальность не ограничена. Он вооружен двумя пусковыми установками RIM-162 ESSM; двумя пусковыми установками RIM-116 RAM; тремя системами Phalanx CIWS; четырьмя 25-мм пулеметами Mk 38 и четырьмя пулеметами калибра 50.

«Если между НАТО и Россией разразится война со стрельбой, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — считает обозреватель. При этом технологические достижения авианосца никак не помогут ему защититься.

В июне США перебросили еще один авианосец — Nimitz — в район Ближнего Востока, где разгорелся ирано-израильский конфликт. Этот тип атомных авианосцев является самым большим военным кораблем в мире. Он предназначен для нанесения ударов в составе авианосных ударных групп и поражения крупных надводных целей.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
авианосец США ВМС США
