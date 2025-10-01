 Перейти к основному контенту
В Индии волки-людоеды растерзали четверых детей и пожилую пару

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды начали нападать на людей и растерзали шестерых человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщает Hindustan Times.

С 9 сентября волки бродили по окрестностям деревень. Они были агрессивными и нападали на людей. За три недели, с 9 по 30 сентября, более 20 жителей получили ранения. Тело одного ребенка, которое утащили животные, так и не нашли. 

Для поисков волка задействовали 21 оперативную группу лесного ведомства и других специалистов. 28 сентября команда спасателей смогла остановить очередное нападение. Волк выскочил из-за кустов, пока дети играли рядом с домом и полями сахарного тростника и риса. Когда он попытался напасть на них, член спасательной команды выстрелил в него, после чего волк сбежал в поле.

