Улучшение имиджа финского института из-за сына Стубба стоило €10 тыс.

Оливер Стубб (Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press)

Финский институт международных отношений (FIIA), действующий при парламенте, потратил более €10 тыс. на улучшение своего имиджа после скандала с наймом сыном президента Финляндии Александра Стубба в качестве стажера, выяснила государственная телерадиовещательная корпорация Yle. Для уменьшения репутационных издержек была приглашена компания Aina Advisors, которая специализируется на кризисных коммуникациях.

В пакет оказанных институту услуг вошли две часовые встречи, рекомендации к действию и подготовка документа с вопросами и ответами. Как отмечает издание, политтехнологи попросили также надбавку за срочность. Конечная стоимость всей работы для FIIA составила €10 667, включая налоги.

Скандал вокруг института разгорелся в конце июня 2025 года. Газета Iltalehti сообщила, что организация изменила свои требования к кандидатам на должность стажера ради того, чтобы взять 21-летнего Оливера Стубба. По данным издания, его выбрали из 59 претендентов, подававших заявку на стажировку.

Как отмечает Yle, все стажеры, выбранные институтом за последние пять лет, были гораздо опытнее президентского сына. На момент подачи заявки молодой человек только начал обучение на первом курсе в британском Университете Эксетера и в резюме указал армейскую службу и волонтерскую работу в студенческой организации.

Руководство института с обвинениями журналистов не согласилось. Полиция провела свое расследование и не нашла признаков нарушения в действиях FIIA.