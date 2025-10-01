Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации
Народный артист России Виктор Сухоруков заявил в разговоре с РБК, что появившаяся в некоторых СМИ информация о его экстренной госпитализации не соответствует действительности.
«Это неправда, это ложь», — сказал актер.
Ранее Mash сообщил, что 73-летнего Сухорукова доставили в больницу в Москве с «болью и першением в груди». По данным издания, медики опасались инфаркта, так как прошлой весной у пациента диагностировали «тяжелый атеросклероз коронарных артерий». Однако диагноз не подтвердился — у Сухорукова оказалась стенокардия, отмечает телеграм-канал. После обследования в больнице артиста отпустили домой.
В среду, 1 октября, Сухоруков примет участие в спектакле Театра им. Вахтангова «Старший сын», который покажут в Туле. 10 октября этот же спектакль с его участием повезут в Самару.
10 ноября Сухорукову исполнится 74 года. Уроженец подмосковного Орехово-Зуево окончил в 1978 году ГИТИС. После вуза был приглашен Петром Фоменко в Ленинградский Театр комедии имени Акимова. Затем перешел в Театр имени Ленинского Комсомола в Ленинграде, с 2011 по 2021 год являлся актером Театра им. Моссовета. Сейчас сотрудничает со многими театральными коллективами Москвы и Петербурга.
С 1973 года Сухоруков снимается в кино. На его счету не менее 80 киноролей, широкую известность ему принесли картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
