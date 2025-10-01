 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации

Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Народный артист России Виктор Сухоруков заявил в разговоре с РБК, что появившаяся в некоторых СМИ информация о его экстренной госпитализации не соответствует действительности.

«Это неправда, это ложь», — сказал актер.

Ранее Mash сообщил, что 73-летнего Сухорукова доставили в больницу в Москве с «болью и першением в груди». По данным издания, медики опасались инфаркта, так как прошлой весной у пациента диагностировали «тяжелый атеросклероз коронарных артерий». Однако диагноз не подтвердился — у Сухорукова оказалась стенокардия, отмечает телеграм-канал. После обследования в больнице артиста отпустили домой.

Актера Тома Холланда увезли в больницу из-за травмы на съемках
Общество
Том Холланд

В среду, 1 октября, Сухоруков примет участие в спектакле Театра им. Вахтангова «Старший сын», который покажут в Туле. 10 октября этот же спектакль с его участием повезут в Самару.

10 ноября Сухорукову исполнится 74 года. Уроженец подмосковного Орехово-Зуево окончил в 1978 году ГИТИС. После вуза был приглашен Петром Фоменко в Ленинградский Театр комедии имени Акимова. Затем перешел в Театр имени Ленинского Комсомола в Ленинграде, с 2011 по 2021 год являлся актером Театра им. Моссовета. Сейчас сотрудничает со многими театральными коллективами Москвы и Петербурга.

С 1973 года Сухоруков снимается в кино. На его счету не менее 80 киноролей, широкую известность ему принесли картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Виктор Сухоруков Алексей Балабанов госпитализация
Виктор Сухоруков фото
Виктор Сухоруков
актер
10 ноября 1951 года
Материалы по теме
В Литве госпитализировали 98-летнего экс-президента Адамкуса
Политика
Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали
Политика
Директор Юрия Антонова опроверг сообщения о госпитализации артиста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36