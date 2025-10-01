 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Британская принцесса Анна посетила Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Принцесса Великобритании Анна и Владимир Зеленский
Принцесса Великобритании Анна и Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Принцесса Великобритании Анна, сестра короля Карла III, во вторник совершила визит на Украину, сообщает Би-би-си.

Как отмечается в заявлении Букингемского дворца, поездка Анны была предпринята, чтобы привлечь внимание к «травмирующему опыту детей, живущих на передовой конфликта».

Во время визита Анна встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также посетила мемориал, посвященный детям, погибшим в результате боевых действий.

Кроме того, принцесса встретилась с женщинами — офицерами полиции и вооруженных сил, пообщалась с ранеными ветеранами в реабилитационном центре и осмотрела Софийский собор в Киеве.

В Киеве собрались делегации четырех стран Европы
Политика
Андрей Сибига,&nbsp;Иветт Купер и Андрей Ермак (слева направо)

Это второй визит члена британской королевской семьи в страну менее чем за месяц, после того как принц Гарри посетил Киев в середине сентября. Принц приехал в Киев по приглашению украинского правительства, чтобы обсудить помощь в реабилитации военных. В один день с принцем Гарри в столицу Украины прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Принц Гарри также приезжал на Украину в апреле 2025 года. Во время визита он посетил клинику во Львове, где проходят лечение украинские военные.

В 2024 году Украину посетила герцогиня Эдинбургская Софи. Ее однодневный визит состоялся от имени Министерства иностранных дел Великобритании. Герцогиня поговорила с Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской, а также передала им личное сообщение от британского монарха Карла III.

Евгений Вахляев
Букингемский дворец Великобритания принцесса Украина Военная операция на Украине
