Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов
Министерство транспорта ввело запрет на заход гражданских судов в акватории бухты Улисс залива Петра Великого во Владивостоке. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, запрещается плавание всех типов судов, включая маломерные, парусные, спортивные, пассажирские, прогулочные, грузовые и гидроциклы, кроме катеров, судов и кораблей Военно-Морского флота и «судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами порта с возвращением в тот же порт».
Как отмечается в приказе, решение принято в соответствии с федеральным законодательством и в интересах обороны и безопасности страны. В бухте Улисс находится база Тихоокеанского флота, в сентябре 2024 года ее посетил президент Владимир Путин.
В марте администрация Владивостока сообщала, что с побережья бухты до 1 мая необходимо вывезти маломерные суда «в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории и побережья бухты Улисс и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов