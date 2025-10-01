 Перейти к основному контенту
0

Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов

Минтранс закрыл акваторию бухты Улисс во Владивостоке для гражданских судов
Вид на бухту Улисс
Вид на бухту Улисс (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Министерство транспорта ввело запрет на заход гражданских судов в акватории бухты Улисс залива Петра Великого во Владивостоке. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрещается плавание всех типов судов, включая маломерные, парусные, спортивные, пассажирские, прогулочные, грузовые и гидроциклы, кроме катеров, судов и кораблей Военно-Морского флота и «судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами порта с возвращением в тот же порт».

Суд арестовал 60 участков во Владивостоке по иску в интересах Минобороны
Общество
Виды Владивостока

Как отмечается в приказе, решение принято в соответствии с федеральным законодательством и в интересах обороны и безопасности страны. В бухте Улисс находится база Тихоокеанского флота, в сентябре 2024 года ее посетил президент Владимир Путин.

В марте администрация Владивостока сообщала, что с побережья бухты до 1 мая необходимо вывезти маломерные суда «в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории и побережья бухты Улисс и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей».

