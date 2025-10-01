 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Хуситы заявили об ударе ракетой по голландскому судну в Аденском заливе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северные территории Йемена, заявило об ударе крылатой ракетой по голландскому грузовому судну «Minervagracht» за нарушение их запрета на заход в порты Израиля. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Вооруженных сил хуситов.

«Мы провели военную операцию против судна «Minervagracht» из-за нарушения компанией-владельцем судна запрета на заход в порты оккупированной Палестины. Операция была проведена в Аденском заливе с использованием крылатой ракеты. В результате удара корабль был поражен, загорелся и сейчас находится под угрозой затопления», — говорится в сообщении.

ВC Йемена также подтвердили продолжение действия запрета в отношении Израиля на проход связанных с ним судов в Красном море, Аравийском море, проливе Баб-эль-Мандеб и Аденском заливе.

Грузовое судно «Minervagracht» принадлежит голландской судоходной компании Spliethoff Group.

В понедельник, 29 сентября, пресс-служба компании сообщила, что судно «Minervagracht», находившееся в Аденском заливе, подверглось атаке неизвестного взрывного устройства, которое причинило ему существенный ущерб. Двое членов экипажа получили ранения.

Днем позже представители компании сообщили об успешной эвакуации всех 19 членов экипажа на близлежащие суда.

Более 20 человек пострадали при атаке дрона хуситов на юге Израиля
Политика
Эйлат, Израиль

В июле йеменские хуситы объявили о начале четвертой фазы своей морской блокады, направленной против Израиля. Представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что все компании, которые связаны с израильскими портами, должны немедленно прекратить сотрудничество с ними, в противном случае их суда станут «мишенью» для ракет и беспилотников хуситов.

