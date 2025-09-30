 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. (юридическое лицо мессенджера Telegram) на 3,5 млн руб. за отказ удалить информацию в интернете, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Telegram Messenger Inc. виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации. Максимальный размер штрафа, предусмотренный этой частью статьи, — 4 млн руб.

Telegram является вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp. Количество пользователей превышает 1 млрд человек, больше всего — в Индии. Компания Telegram Group Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Таганский суд неоднократно штрафовал мессенджер за отказ удалить информацию в интернете. Предыдущий штраф в размере 3,5 млн руб. был назначен 11 августа, до этого — 9 июля — в размере 7,5 млн руб., а перед этим — 20 мая — 2,8 млн руб. По данным Роскомнадзора на март 2025 года, общая сумма штрафов, наложенных на Telegram Messenger Inc., составляет 94,5 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
штраф Таганский суд Москвы Telegram КоАП
Материалы по теме
Медведев признал, что использует ИИ, но не для постов в Telegram
Общество
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Кипр приостановил прием заявок на визу в России Общество, 21:23
Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции Спорт, 21:21
Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
ВМС Швеции заинтересовались замеченным в перевозке урана судном из России Общество, 20:56
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии Политика, 20:49
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
«М.Видео» заинтересовал JD.com. Зачем эта сделка китайскому ретейлеруПодписка на РБК, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной в мире» Политика, 20:27
ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream Политика, 20:16
В МИДе призвали США держаться мирного курса по Украине Политика, 20:13
Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия База знаний, 20:13
Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина Спорт, 20:06