Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. (юридическое лицо мессенджера Telegram) на 3,5 млн руб. за отказ удалить информацию в интернете, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Telegram Messenger Inc. виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации. Максимальный размер штрафа, предусмотренный этой частью статьи, — 4 млн руб.

Telegram является вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp. Количество пользователей превышает 1 млрд человек, больше всего — в Индии. Компания Telegram Group Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Таганский суд неоднократно штрафовал мессенджер за отказ удалить информацию в интернете. Предыдущий штраф в размере 3,5 млн руб. был назначен 11 августа, до этого — 9 июля — в размере 7,5 млн руб., а перед этим — 20 мая — 2,8 млн руб. По данным Роскомнадзора на март 2025 года, общая сумма штрафов, наложенных на Telegram Messenger Inc., составляет 94,5 млн руб.