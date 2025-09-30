Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. (юридическое лицо мессенджера Telegram) на 3,5 млн руб. за отказ удалить информацию в интернете, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Telegram Messenger Inc. виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации. Максимальный размер штрафа, предусмотренный этой частью статьи, — 4 млн руб.
Telegram является вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp. Количество пользователей превышает 1 млрд человек, больше всего — в Индии. Компания Telegram Group Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Таганский суд неоднократно штрафовал мессенджер за отказ удалить информацию в интернете. Предыдущий штраф в размере 3,5 млн руб. был назначен 11 августа, до этого — 9 июля — в размере 7,5 млн руб., а перед этим — 20 мая — 2,8 млн руб. По данным Роскомнадзора на март 2025 года, общая сумма штрафов, наложенных на Telegram Messenger Inc., составляет 94,5 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов