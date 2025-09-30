На форуме в Москве обсудили рост производительности труда субъектов МСП

Мария Багреева на форуме «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы» (Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы)

Две трети почти из 440 столичных компаний, завершивших реализацию пилотного этапа проекта «Производительность труда», являются субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева на пленарной сессии форума «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы».

По ее словам, проект, реализуемый в Москве с 2022 года, за три с половиной года доказал свою эффективность. В частности, более чем в полтора раза выросла производительность труда на пилотных потоках компаний-участников, при этом сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство снизились почти на треть, а общий экономический эффект для завершивших пилотный этап проекта предприятий превысил 14 млрд руб.

«Важным участником проекта является малый и средний бизнес — это тот сектор экономики, в котором мы видим большой резерв к повышению производительности труда, — уточнила вице-мэр. — На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап».

Багреева подчеркнула, что городские власти намерены максимально расширить инструменты проекта на представителей малого и среднего бизнеса. Это, в первую очередь, связано с тем, что производительность труда в секторе МСП на четверть ниже, чем в среднем по экономике, обусловленную прежде всего недоступностью для малого и среднего бизнеса экономии на масштабе и современных технологий повышения производительности труда.

Отметим, что в настоящее время участие в проекте «Производительность труда» могут принять компании с годовой выручкой не менее 400 млн руб. (для сферы туризма — 180 млн руб.), что существенно ограничивает возможности субъектов МСП. Для тех, кто не соответствует критериям федерального проекта, правительство Москвы реализует программы, направленные на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства. В частности, это бесплатный онлайн-курс для субъектов МСП «Свое дело: новый уровень», запущенный в мае 2025 года департаментом экономической политики и развития совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Проект знакомит участников с основами бережливого подхода, учит выявлять основные виды потерь, применять инструменты диагностики, а также предоставляет алгоритмы для поиска и устранения причин неэффективности.

В сентябре 2025 года стартовал второй этап программы — «Свое дело: новый уровень ПРО», рассчитанный на предпринимателей, уже знакомых с основами бережливых технологий или прошедших базовый курс. «Городские программы становятся логичным развитием федеральных инициатив, — подчеркнула заммэра Багреева. — Наша цель — сделать так, чтобы каждый московский предприниматель, независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий. Такой подход помогает компаниям становиться эффективнее и формирует культуру постоянных улучшений в экономике столицы».