 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

На форуме в Москве обсудили рост производительности труда субъектов МСП

Багреева: пилотный этап прошли 439 участников проекта «Производительность труда»
Сюжет
Новости Москвы
Мария Багреева на форуме &laquo;Формула эффективности: технологии, кадры, процессы&raquo;
Мария Багреева на форуме «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы» (Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы)

Две трети почти из 440 столичных компаний, завершивших реализацию пилотного этапа проекта «Производительность труда», являются субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева на пленарной сессии форума «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы».

По ее словам, проект, реализуемый в Москве с 2022 года, за три с половиной года доказал свою эффективность. В частности, более чем в полтора раза выросла производительность труда на пилотных потоках компаний-участников, при этом сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство снизились почти на треть, а общий экономический эффект для завершивших пилотный этап проекта предприятий превысил 14 млрд руб.

«Важным участником проекта является малый и средний бизнес — это тот сектор экономики, в котором мы видим большой резерв к повышению производительности труда, — уточнила вице-мэр. — На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап».

Багреева подчеркнула, что городские власти намерены максимально расширить инструменты проекта на представителей малого и среднего бизнеса. Это, в первую очередь, связано с тем, что производительность труда в секторе МСП на четверть ниже, чем в среднем по экономике, обусловленную прежде всего недоступностью для малого и среднего бизнеса экономии на масштабе и современных технологий повышения производительности труда.

Отметим, что в настоящее время участие в проекте «Производительность труда» могут принять компании с годовой выручкой не менее 400 млн руб. (для сферы туризма — 180 млн руб.), что существенно ограничивает возможности субъектов МСП. Для тех, кто не соответствует критериям федерального проекта, правительство Москвы реализует программы, направленные на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства. В частности, это бесплатный онлайн-курс для субъектов МСП «Свое дело: новый уровень», запущенный в мае 2025 года департаментом экономической политики и развития совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Проект знакомит участников с основами бережливого подхода, учит выявлять основные виды потерь, применять инструменты диагностики, а также предоставляет алгоритмы для поиска и устранения причин неэффективности.

В сентябре 2025 года стартовал второй этап программы — «Свое дело: новый уровень ПРО», рассчитанный на предпринимателей, уже знакомых с основами бережливых технологий или прошедших базовый курс. «Городские программы становятся логичным развитием федеральных инициатив, — подчеркнула заммэра Багреева. — Наша цель — сделать так, чтобы каждый московский предприниматель, независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий. Такой подход помогает компаниям становиться эффективнее и формирует культуру постоянных улучшений в экономике столицы».

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
производительность труда Москва малый и средний бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07