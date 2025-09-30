 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности

Паван Капур
Паван Капур (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Очередной раунд российско-индийских консультаций по вопросам международной и региональной безопасности состоялся в Москве 30 сентября. Переговоры провели заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов и заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паван Капур.

Ключевой темой встречи стала оценка обстановки в регионах, представляющих взаимный интерес, включая Южную Азию и Ближний Восток. Также стороны, как следует из сообщения аппарата Совбеза РФ, «обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины».

Венедиктов в своем выступлении охарактеризовал партнерство с Индией как стратегическое, основанное на многолетней дружбе и учете взаимных интересов. Он заявил, что независимая внешняя политика обеих стран является важным фактором глобальной стабильности.

Путин отметил высокий уровень партнерства России и Индии
Политика
Нарендра Моди и Владимир Путин

«Россия и Индия показывают пример того, как успешно отстаивать политический и экономический суверенитет, противостоять диктату», — сказал Венедиктов. Он подчеркнул, что этот опыт особенно важен для развития многополярной системы международных отношений.

Одним из наглядных примеров укрепления партнерства российская сторона назвала участие индийских военных в учениях «Запад-2025», прошедших в сентябре на полигонах в Белоруссии и России. Венедиктов обратил внимание, что учения состоялись «несмотря на попытки западных стран отговорить Индию от участия в них».

Кроме того, Венедиктов отметил нормализацию отношений между Индией и Китаем, проявленную, по его оценке, на недавнем саммите ШОС в Тяньцзине. С индийской стороны Паван Капур подтвердил активную подготовку к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Индию, запланированному на декабрь текущего года. Он охарактеризовал российско-индийские отношения как «глубокие и последовательные» на всех уровнях.

Ксения Потрошилина
Индия двусторонние отношения Москва Алексей Венедиктов
