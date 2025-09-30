 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Посла ЮАР нашли мертвым под окнами отеля в Париже

Нкосинати Эммануэль Мтетва
Нкосинати Эммануэль Мтетва (Фото: Правительство Южной Африки)

Посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву нашли мертвым в Париже, пишет Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру. Его тело нашли под окнами четырехзвездочного отеля Hyatt Regency Paris Étoile в районе Порт-Майо. Дипломату было 58 лет.

Мтетва числился пропавшим без вести с 28 сентября, когда его жена получила «тревожное сообщение» и обратилась в правоохранительные органы. Последний сигнал с его телефона был зафиксирован в районе Булонского леса, после чего началась поисковая операция. Его тело было обнаружено на следующий день возле отеля.

Как отмечает Le Parisien, дипломат мог совершить суицид. В его номере на 22-м этаже было сломано защитное стекло на окне.

Французские власти начали расследование. Посольство ЮАР в Париже пока никак не прокомментировало случившееся.

Мтетва стал послом ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Он также был постоянным представителем своей страны в ЮНЕСКО. Мтетва был известным политиком и на родине. Он занимал пост министра полиции Южно-Африканской Республики с 2008 по 2014 год, затем был министром искусств и культуры (2014–2019) и министром спорта (2019–2023).

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Франция послы смерть ЮАР Париж
Материалы по теме
ТАСС сообщил, что актер Илья Дель выпал из окна
Общество
В Петербурге под окнами дома нашли школьницу с удлинителем на шее
Общество
В Москве врач приехал на вызов к ребенку и выпал из окна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Россиянин Непомнящий опустился на 19-ю строчку в рейтинге FIDE Спорт, 18:21
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ сохранил курс доллара на 1 октября ниже ₽83 Инвестиции, 17:52