Посла ЮАР нашли мертвым под окнами отеля в Париже
Посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву нашли мертвым в Париже, пишет Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру. Его тело нашли под окнами четырехзвездочного отеля Hyatt Regency Paris Étoile в районе Порт-Майо. Дипломату было 58 лет.
Мтетва числился пропавшим без вести с 28 сентября, когда его жена получила «тревожное сообщение» и обратилась в правоохранительные органы. Последний сигнал с его телефона был зафиксирован в районе Булонского леса, после чего началась поисковая операция. Его тело было обнаружено на следующий день возле отеля.
Как отмечает Le Parisien, дипломат мог совершить суицид. В его номере на 22-м этаже было сломано защитное стекло на окне.
Французские власти начали расследование. Посольство ЮАР в Париже пока никак не прокомментировало случившееся.
Мтетва стал послом ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Он также был постоянным представителем своей страны в ЮНЕСКО. Мтетва был известным политиком и на родине. Он занимал пост министра полиции Южно-Африканской Республики с 2008 по 2014 год, затем был министром искусств и культуры (2014–2019) и министром спорта (2019–2023).
