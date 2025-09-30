В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела

Фото: Георгий Дзюра / Shutterstock

В центре Елабуги обнаружено расчлененное человеческое тело, сложенное в пакет, сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пакет лежал возле аптеки у дома № 34 по проспекту Мира.

Информацию подтвердило издание Сhelny-biz.ru.

Предварительно установлено, что обнаруженные отсеченные части принадлежали одному человеку. Другие подробности не сообщаются.

РБК обратился за комментарием в СУ СКР по Республике Татарстан.

Ранее, в середине мая 2025 года, сразу на двух улицах на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины, упакованное в две сумки. По подозрению в убийстве был задержан 46-летний знакомый жертвы.

В марте того же года суд в Петербурге отправил под стражу Даниила Кузнецова, обвиняемого в удушении и расчленении своего знакомого. Чемоданы с частями тела Кузнецов оставил на берегу Невы. Останки случайно нашел «морж», который устраивал заплыв в реке.