 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела

Фото: Георгий Дзюра / Shutterstock
Фото: Георгий Дзюра / Shutterstock

В центре Елабуги обнаружено расчлененное человеческое тело, сложенное в пакет, сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пакет лежал возле аптеки у дома № 34 по проспекту Мира.

Информацию подтвердило издание Сhelny-biz.ru.

Предварительно установлено, что обнаруженные отсеченные части принадлежали одному человеку. Другие подробности не сообщаются.

РБК обратился за комментарием в СУ СКР по Республике Татарстан.

Прокуратура назвала мотивы совершившего убийство с расчленением в Москве
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

Ранее, в середине мая 2025 года, сразу на двух улицах на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины, упакованное в две сумки. По подозрению в убийстве был задержан 46-летний знакомый жертвы.

В марте того же года суд в Петербурге отправил под стражу Даниила Кузнецова, обвиняемого в удушении и расчленении своего знакомого. Чемоданы с частями тела Кузнецов оставил на берегу Невы. Останки случайно нашел «морж», который устраивал заплыв в реке.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
При участии
Маргарита Ларичева
Елабуга МВД убийство
Материалы по теме
Расчленившего сожительницу Коэна оштрафовали за хулиганство
Общество
В Петербурге арестовали расчленившего хозяйку квартиры пенсионера
Общество
В Мексике нашли расчлененные тела девяти студентов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
В Болгарии назвали дату полного отказа от транзита российского газа Политика, 16:47
Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом Политика, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года Экономика, 16:41
В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела Общество, 16:38
Глава Цимлянска покинул пост после критики губернатора Политика, 16:25
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 16:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае, чтобы отдохнуть Спорт, 16:15
Власти Подмосковья заявили, что регион войдет в число винодельческих Вино, 16:06
Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США Политика, 16:04
Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:58
Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года Спорт, 15:57