В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела
В центре Елабуги обнаружено расчлененное человеческое тело, сложенное в пакет, сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пакет лежал возле аптеки у дома № 34 по проспекту Мира.
Информацию подтвердило издание Сhelny-biz.ru.
Предварительно установлено, что обнаруженные отсеченные части принадлежали одному человеку. Другие подробности не сообщаются.
РБК обратился за комментарием в СУ СКР по Республике Татарстан.
Ранее, в середине мая 2025 года, сразу на двух улицах на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины, упакованное в две сумки. По подозрению в убийстве был задержан 46-летний знакомый жертвы.
В марте того же года суд в Петербурге отправил под стражу Даниила Кузнецова, обвиняемого в удушении и расчленении своего знакомого. Чемоданы с частями тела Кузнецов оставил на берегу Невы. Останки случайно нашел «морж», который устраивал заплыв в реке.
