Компанию Pandora впервые возглавила женщина

Главой ювелирной компании Pandora назначена испанка Берта де Паблос-Барбье
Берта де Паблос-Барбье
Берта де Паблос-Барбье (Фото: Evan Agostini / AP / ТАСС)

Ювелирная компания Pandora впервые назначила женщину на должность гендиректора. Пост займет глава отдела по маркетингу Берта де Паблос-Барбье, сообщает Bloomberg. Она сменит 60-летнего Александра Лацика, который объявил об уходе на пенсию.

56-летняя Берта де Паблос-Барбье вступит в новую должность в марте 2026 года. Она пришла в компанию только в прошлом году. До этого она возглавляла Moet & Chandon, а также занимала руководящие посты в компаниях Mars и Lacoste.

«Ожидайте, что мы станем производить более эстетичную продукцию, будем использовать разнообразие металлов и в более расширенных категориях: кольца, ожерелья и т.д.», — рассказала новый гендиректор.

Артем Соколов продал ювелирный холдинг Sokolov Антону Паку
Бизнес
Артем Соколов

По данным агентства, Берта де Паблос-Барбье будет единственным гендиректором-женщиной в Pandora, остальные семь — мужчины. Несмотря на то, что продукция пользуется спросом в основном у женщин, в руководстве преобладают мужчины. Компания начала работу над гендерным паритетом и даже установила целевой показатель количества женщин среди руководителей высшего звена, который должен быть достигнут к 2030 году. 

В 2022 году Pandora заявила о приостановке работы в России из-за конфликта на Украине и сократила поставки. Доля российского рынка составляла менее 1% в общем объеме выручки компании.

Бренд Pandora был основан в Копенгагене в 1982 году датским ювелиром Пером Эневолдсеном и его женой Винни. Мировой успех компания обрела, когда в 2000-х они выпустили браслеты со сменными подвесками.

