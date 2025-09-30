Медведев признал, что использует ИИ, но не для постов в Telegram
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев использует искусственный интеллект, но не для написания публикаций в свой телеграм-канал. Об этом он рассказал на «Дне ИИ» в Сколково, передает ТАСС.
Медведев отметил пользу ИИ, но пояснил, что пока технологии не способны создавать контент для его канала в Telegram.
«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в телеграм-канал. Он пока на такое не способен», — сказал Медведев.
Ранее в Госдуме сформулировали определение искусственного интеллекта. По заключению рабочей группы, это «любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду».
В нижней палате парламента также занялись созданием федерального закона о нейросетях, который будет регулировать безопасность персональных данных.
