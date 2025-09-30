 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Медведев признал, что использует ИИ, но не для постов в Telegram

Медведев рассказал, что использует ИИ, но он не способен писать посты в Telegram
Дмитрий Медведев&nbsp;
Дмитрий Медведев  (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев использует искусственный интеллект, но не для написания публикаций в свой телеграм-канал. Об этом он рассказал на «Дне ИИ» в Сколково, передает ТАСС.

Медведев отметил пользу ИИ, но пояснил, что пока технологии не способны создавать контент для его канала в Telegram.

«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в телеграм-канал. Он пока на такое не способен», — сказал Медведев.



