В японском городе рекомендовали пользоваться смартфонами два часа в день

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Власти японского города Тоёакэ выпустили нормативный акт, который призывает жителей ограничить личное использование смартфона всего двумя часами в день, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Начиная с 1 октября жителей Тоёакэ попросят ограничить использование своих устройств в часы досуга — определенные как время, свободное от работы, учебы и других повседневных обязанностей, — примерно двумя часами в день. Власти также рекомендовали детям младшего школьного возраста воздерживаться от использования смартфонов после 21:00, а старшеклассникам — после 22:00.

Нормативный акт не предусматривает штрафов или иных механизмов принуждения и носит рекомендательный характер, пишет SCMP.

Мэр города Масафуми Коки заявил, что данная рекомендация предназначена для поощрения лучшего сна и более крепких семейных отношений, а не для контроля за поведением граждан, однако некоторые критики обвинили власти города в выходе за пределы своих полномочий.

«Люди подумали, что мы пытаемся ввести строгое ограничение по времени. Это совсем не так. Мы никого не пытаемся контролировать», — заявил Коки.

Как пишет SCMP, постановление, которое городское собрание Тоёакэ приняло большинством голосов 22 сентября, является первым в Японии, рекомендующим суточный лимит экранного времени для всех жителей, а не только для детей.

В дополнительной резолюции, принятой собранием, подчеркивается важность уважения индивидуальных стилей жизни и обещается проанализировать эффекты от данной политики после сбора отзывов от граждан.

