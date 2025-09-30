 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов⁠,
0

Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн

Имущество генерала МВД Владимира Панова на ₽240 млн арестовали по делу о взятке
Сюжет
Аресты генералов
Фото: СК России
Фото: СК России

Суд постановил наложить арест на часть имущества бывшего начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова в рамках расследования дела о получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба СК России. В середине сентября 235-й Гарнизонный военный суд отправил обвиняемого в СИЗО на 60 суток.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2012 году с ООО «СК Ремстройторг» Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля был заключен контракт более чем на 2,5 млрд руб. на выполнение строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта был возложен на Панова.

«Ъ» узнал о проверке причастности Тимура Иванова к хищению 9 млрд руб.
Общество
Тимур Иванов

Согласно материалам дела, в 2012–2014 годах генерал через посредника получил от фирмы взятку в сумме 37 млн руб. за «общее покровительство» при исполнении гособоронзаказа. Условия контракта так и не были выполнены, государству был причинен многомиллионный ущерб.

Следователи установили более 40 объектов недвижимости, оформленных на бывшего замначальника тыла и членов его семьи.

В 2020 году Панова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили полтора года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с выполнением представительских, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

14 сентября 2025 года стало известно об аресте Панова. На следующий день следком показал кадры штурма генеральского дома. При обысках у фигуранта дела изъяли 21 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
генерал МВД СКР гособоронзаказ арест имущества
Материалы по теме
Бывшего генерала Ивана Попова этапировали в колонию в Подмосковье
Политика
Генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии
Политика
Тимуру Иванову предъявили обвинения во взятках на 1,3 млрд руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Умер бывший главный тренер сборной России по скалолазанию Спорт, 15:17
Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине Спорт, 15:16
NYT рассказала об угрозах безопасности из-за съезда генералов в США Политика, 15:14
Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране Политика, 15:13
НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов Политика, 15:11
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 15:08
Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн Политика, 15:02
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции Общество, 14:59
В японском городе рекомендовали пользоваться смартфонами два часа в день Общество, 14:56
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 14:55
Рыбаки в Турции нашли беспилотный катер с 300 кг взрывчатки Политика, 14:54
Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко Политика, 14:52
Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций Политика, 14:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:46