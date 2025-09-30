Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн

Имущество генерала МВД Владимира Панова на ₽240 млн арестовали по делу о взятке

Фото: СК России

Суд постановил наложить арест на часть имущества бывшего начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова в рамках расследования дела о получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба СК России. В середине сентября 235-й Гарнизонный военный суд отправил обвиняемого в СИЗО на 60 суток.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2012 году с ООО «СК Ремстройторг» Сергея Чечко и его бизнес-партнера Антона Сибиля был заключен контракт более чем на 2,5 млрд руб. на выполнение строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта был возложен на Панова.

Согласно материалам дела, в 2012–2014 годах генерал через посредника получил от фирмы взятку в сумме 37 млн руб. за «общее покровительство» при исполнении гособоронзаказа. Условия контракта так и не были выполнены, государству был причинен многомиллионный ущерб.

Следователи установили более 40 объектов недвижимости, оформленных на бывшего замначальника тыла и членов его семьи.

В 2020 году Панова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили полтора года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с выполнением представительских, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

14 сентября 2025 года стало известно об аресте Панова. На следующий день следком показал кадры штурма генеральского дома. При обысках у фигуранта дела изъяли 21 млн руб.