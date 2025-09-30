 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В 101 год умер сербский музыкант Воислав Симич

Воислав Симич
Воислав Симич (Фото: Vojislav Simić / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

29 сентября скончался известный сербский музыкант и актер Воислав Симич, более известный как Бубиша. Информацию о смерти сообщила национальная телерадиокомпания РТС.

Воислав Симич родился в Белграде в 1924 году. Он был руководителем оркестра Белградского ТВ. На счету артиста множество джазовых мелодий, музыки для кино, хоровой и детской музыки.

Симич гастролировал со своим оркестром с первой половины 1950-х. Музыкальный коллектив обладает обширным количеством наград фестивалей и международных конкурсов.

Кроме того, Симич стал автором трех книг и организовал первый сербский биг-бэнд «Динамо». Композитор сочинял музыку для кино, его дебютом стали композиции для комедии «Подозрительная личность». Кроме того, артист принимал непосредственное участие в съемках других проектов.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
музыка смерть Сербия
