В 101 год умер сербский музыкант Воислав Симич

Воислав Симич (Фото: Vojislav Simić / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

29 сентября скончался известный сербский музыкант и актер Воислав Симич, более известный как Бубиша. Информацию о смерти сообщила национальная телерадиокомпания РТС.

Воислав Симич родился в Белграде в 1924 году. Он был руководителем оркестра Белградского ТВ. На счету артиста множество джазовых мелодий, музыки для кино, хоровой и детской музыки.

Симич гастролировал со своим оркестром с первой половины 1950-х. Музыкальный коллектив обладает обширным количеством наград фестивалей и международных конкурсов.

Кроме того, Симич стал автором трех книг и организовал первый сербский биг-бэнд «Динамо». Композитор сочинял музыку для кино, его дебютом стали композиции для комедии «Подозрительная личность». Кроме того, артист принимал непосредственное участие в съемках других проектов.