Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

На территории Белого дома задержан мужчина в черном костюме и солнечных очках, передает издание Daily Mail.

«Неизвестный перелез через забор с юго-восточной стороны штаб-квартиры Министерства финансов», — сообщили Daily Mail представители Белого дома. Нарушителя доставили в полицейский участок для разбирательства.

Инцидент произошел во время протестов в Вашингтоне, куда для переговоров с президентом США Дональдом Трампом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Политики встретились, чтобы обсудить войну Израиля и ХАМАС.

В декабре 2024 года неизвестный мужчина пытался попасть на территорию Белого дома, но был задержан, когда перелезал через временное ограждение. Тогда Секретная служба сообщала, что ему так и не удалось попасть на территорию.